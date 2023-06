Saint-Amand-Montrond : trois mois de prison avec sursis pour deux ambulanciers

" Trois mois avec sursis, je comprends, c'est logique " réagit l'une des deux professionnelles condamnés. Cette jeune femme n'a jamais cherché à se défausser. Ambulancière expérimentée, c'est elle qui encadrait son collègue, auxiliaire-ambulancier pour qui c'était le premier jour de travail. Il n'a pas su actionner correctement une manette qui permettait de remettre le brancard sur ses roues. Il a basculé la retraitée de 89 ans est tombée et sa tête a heurté le mur. Elle est morte quatre jours plus tard.

Tragique accident

Leur avocat avait demandé la relaxe, plaidant des facteurs importants de co-morbidité ; le procureur avait requis cinq à six mois avec sursis. Le tribunal a prononcé une peine intermédiaire, mais l'employeur, comme le souhaitait la défense, est bel et bien mis en cause pour indemniser la fille de la victime. Reste le fond du problème, estime l'ambulancière incriminée : un auxiliaire-ambulancier ne manipule aucun brancard pendant sa formation très courte de seulement quinze jours et un ambulancier ne le fait que pendant son stage en entreprise. Ce qui ne lui permet pas selon elle de connaitre tous les matériels.