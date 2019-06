Saint-Amand-Montrond : une affaire de harcèlement moral à la mairie

Six mois de prison avec sursis requis, devant le tribunal de grande instance de Bourges contre un chef de service de la mairie de St-Amand-Montrond : ce responsable de la voirie et des espaces verts est poursuivi pour harcèlement moral par trois agents.

Saint-Amand-Montrond, France

Les faits couvrent une période d'un peu plus de deux ans, de 2015 à début 2017. Les trois victimes réclament en outre de 10 à 20.000 euros de dommages et intérêts. A l'audience, fait extrêmement rare, le prévenu a refusé de s'expliquer... Les cheveux coiffés en brosse, les bras croisés sur la poitrine, cet homme de 60 ans reste muet, à la barre, sur les conseils de son avocate, devant les questions de la présidente juste en face de lui. Il faut dire que Me Bouillaguet conteste l'audition libre reprise dans l'instruction, une audition pas vraiment favorable au prévenu. Elle semble attester d'insultes régulières sur ses agents : mongol de service, bon à rien, ivrogne ; des menaces également : " Je vais t'envoyer mes copains manouches pour te faire la peau. " Pour son avocate, ces méthodes un peu autoritaires étaient simplement destinées à pousser les gens à travailler : " C'est juste un fonctionnaire qui considère qu'il fait son travail et que les autres fonctionnaires devraient également faire leur travail. Ce qui est dénoncé, ce sont des choses graves, mais ce sont des "on dit" . C'est cela la difficulté."

Le tribunal de grande instance de Bourges rendra son délibéré le 3 juillet © Radio France - Michel Benoit

Pas de témoin direct selon la défense, et pourtant deux des trois parties civiles piaffent sur leur banc : ils affirment avoir subi le pire comme Olivier Binet, qui n'était pourtant pas le subordonné de ce chef de service : " Je suis arrêté depuis plus d'un an, je suis sous traitement, j'ai des crises d'automutilation, maintenant, je veux que tout cela s'arrête et qu'on me reconnaisse comme victime." L'un des plaignants, absent, a fait une tentative de suicide. Une procédure devant le tribunal administratif pourrait être entamée contre la ville de St-Amand-Montrond. Délibéré le 3 juillet