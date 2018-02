Canon scié, cannabis, carabine, et marijuana... Les gendarmes de Saint-André-de-Cubzac ont réalisé une impressionnante saisie lors d'un banal contrôle routier fin janvier.

Saint-André-de-Cubzac, France

Ils n'en demandaient sans doute pas tant. Les gendarmes de la Gironde ont réalisé un joli coup en contrôlant un jeune homme de 22 ans le 27 janvier dernier dans le cadre d'un banal contrôle routier.

Il est presque minuit quand les militaires tombent sur ce conducteur qui roule sans permis. Placé en garde à vue, le contrevenant est également fouillé par les gendarmes, qui découvrent alors une matraque télescopique, deux couteaux, un chargeur rempli de balles et du cannabis. Une telle trouvaille n'est pas sans exciter l'appétit des forces de l'ordre, qui vont alors se pencher sur le contenu du véhicule arrêté.

Un an de prison ferme

À l'intérieur, les gendarmes découvrent entre autres des sachet de marijuana, et du cannabis. Pour ce qui est des balles trouvées sur le conducteur "notre lascar n'avait pas l'intention de s'en servir en les jetant sur ces adversaires" écrit la gendarmerie sur son compte Facebook. Et pour cause, les militaires ont découvert une carabine 22 Long Rifle, ainsi qu'un calibre de 9 millimètres à canon scié.

Ces multiples infractions ont conduit le jeune homme directement au tribunal correctionnel de Libourne qui le condamne à un an de prison ferme en ordonnant son incarcération immédiate. "Bravo à nos militaires cubzacais pour leur saine indiscrétion, qui a permis de calmer des intentions sans doute moins saines !" a écrit la gendarmerie sur Facebook en guise de conclusion.