Le TER a été immobilisé plus de deux heures à hauteur de Saint-André-le-Gaz. Photo d'illustration.

Saint-André-le-Gaz, France

La circulation des trains sur la ligne Lyon-Grenoble interrompue pendant environ deux hier soir. Un jeune homme de 17 ans a été happé par un TER près d’un passage à niveau proche de la gare de Saint-André-le-Gaz vers 18h. Il pourrait s'agir d'un suicide.

253 se sont retrouvés bloqués à l'intérieur du train à l'arrêt sur la voie pendant plus de deux heures, le système électrique et la climatisation ne fonctionnant plus. Les pompiers ont dû intervenir à l'intérieur du TER pour distribuer des bouteilles d'eau aux voyageurs. Deux jeunes femmes ont fait des malaises dû à des crises d'angoisse. L'une d'entre elle a été évacuée à l'hôpital de Pont-de-Beauvoisin.