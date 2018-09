Un conducteur qui circulait sur l'A28 entre Le Mans et Tours a perdu le contrôle de son véhicule ce mercredi matin vers 6h30. Malgré l'état de la voiture, méconnaissable, l'homme ne présente que des blessures légères. Un miracle qui ne doit pas faire oublier la prudence selon la gendarmerie.

Saint-Antoine-du-Rocher, France

L'image de l'accident, postée par les gendarmes d'Indre-et-Loire sur leur page Facebook, est impressionnante. Et pourtant cette perte de contrôle survenue ce mercredi matin vers 6h30 sur l'autoroute A28 (dans le sens Le Mans-Tours) au niveau de Saint-Antoine-du-Rocher, s'est terminée sans blessures graves, ni fractures pour la victime. Seulement quelques hématomes, malgré l'état du véhicule. Les circonstances de cet accident restent d'ailleurs encore assez floues. On sait qu'il s'agit d'un homme seul, qui effectuait un trajet professionnel de transit entre la Sarthe et l'Indre-et-Loire. Il a été évacué au CHU Trousseau.

D'autres miraculés de la route sur l'A85 à la mi-août

Le 11 août dernier, un autre accident impressionnant survenu sur l'A85, s'était soldé là encore par des blessures très superficielles pour les 4 occupants. L'accident était survenu vers 9h15 au niveau de Bléré dans le sens Angers - Vierzon, ce qui avait entraîné une coupure de l'autoroute et jusqu'à 5 km de bouchon.

L'accident du 11 août sur l'A85 - Gendarmerie

Un seul véhicule était en cause. Les quatre passagers avaient été évacués vers l'hôpital Trousseau dont un par hélicoptère. Ils étaient ressortis dans les 24 heures. Pour autant, la gendarmerie rappelle qu'à un bon ange-gardien pas toujours disponible, il faut plutôt préférer la prudence, et le respect des limitations de vitesse.