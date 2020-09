Saint-Apollinaire : les locaux d'une entreprise endommagés à la voiture-bélier

Cette nuit aux alentours de 3h30, les pompiers de Côte-d'Or ont été appelés sur une affaire de voiture-bélier en feu, projetée contre le bâtiment d'une entreprise à Saint-Apollinaire, rue de Bastogne. il s'agit du Comptoir du frein, spécialisé dans les accessoires automobiles.

Le véhicule a donc endommagé les locaux, sans parvenir à les enflammer. Il n'y a pas non plus de blessé à signaler. Et les salariés de l'entreprise devraient pouvoir reprendre leur travail sans problème dès ce mercredi.