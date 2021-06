Une après-midi les pieds dans l'eau pour les 150 salariés de l'entreprise Japy Tech à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or). Une partie de la toiture s'est effondrée sur des bureaux, ce mercredi 23 juin 2021, et plus de 9000m² sont inondés avec 10 à 15 cm d'eau. Il n'y a aucun blessé.

Saint-Apollinaire : une partie du toit de l'entreprise Japy Tech s'est effondré à cause des orages

Les 150 salariés de l'entreprise Japy Tech à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or) ont passé leur après-midi les pieds dans l'eau, ce mercredi 23 juin. Une partie de la toiture s'est effondrée sur des bureaux et il y a 10 à 20 cm d'eau sur plus de 9000 m². Conséquence d'un orage très violent cet après-midi qui a touché Dijon et son agglomération.

Pas de chômage technique, affirme la direction

Aucun salarié n'est blessé. Une partie d'entre eux a passé une partie de la journée à enlever l'eau des ateliers et des bureaux avec des raclettes. Afin d'éviter tout dommage supplémentaire, l'entreprise a coupé l'électricité qui sera rétablie demain matin.

Les employés reprendront le travail ce jeudi mais de manière progressive, après les dégâts de cet après-midi. Il n'y aura pas de chômage technique assure la direction de l'entreprise, contactée par France Bleu Bourgogne.