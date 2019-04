Saint-Astier : Force-Ouvrière poursuit la maire Elisabeth Marty pour diffamation

La conseillère départementale et maire de Saint-Astier Elisabeth Marty était poursuivie pour diffamation ce mercredi 3 avril devant le tribunal correctionnel de Périgueux : le Syndicat Force-Ouvrière et son représentant à la Poste Stéphane Greffe lui reprochent une déclaration du 15 novembre dernier, devant l'Assemblée départementale, une semaine après le suicide d'une postière de St-Astier. Elisabeth Marty avait publiquement reproché au syndicaliste, qui avait vu cette postière pendant trois heures le matin-même de sa mort "de n'avoir pas tiré la sonnette d'alarme". Stéphane Greffe avait pourtant appelé le médecin du travail aussitôt après son entretien, et ils avaient alerté la direction de la poste le jour-même.

Stéphane Greffe entouré de son avocate Me Frédérique Pohu-Panier et du secrétaire départemental FO Pierre Courrèges-Clercq © Radio France - Harry Sagot

A l'audience ce mercredi, la maire de St-Astier est venue redire son regret de n'avoir pas été avertie "si on m'avait signalé que cette personne mettait sa vie en danger on aurait pu mettre en route une hospitalisation d'office" a expliqué Elisabeth Marty.

L'avocate de Stéphane Greffe et de Force-Ouvrière, Me Frédérique Pohu-Panier, a vivement réagit : "c'est insupportable c'est infamant... Mme le maire recommence à dire que le syndicaliste est responsable, c'est une atteinte à son honneur."

Frédérique Pohu-Panier, avocate de Force-Ouvrière Copier

L'avocate d'Elisabeth Marty a demandé sa relaxe, en plaidant - en substance - qu'il n'était pas question pour la maire de Saint-Astier de stigmatiser ce syndicaliste, mais seulement de regrets prudents "on aurait peut-être pu faire quelque chose."

Le tribunal correctionnel de Périgueux rendra son jugement le mercredi 29 mai à 14h.