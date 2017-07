Saint-Astier invite aussi ses habitants à surveiller la maison de leurs voisins

Après Le Pizou et St-Vincent-le Paluel, la commune de Saint-Astier entre dans le dispositif Participation Citoyenne, similaire aux Voisins Vigilants. La préfète de la Dordogne Anne-Gaëlle Beaudoin-Clerc est venue spécialement signer la convention jeudi avec avec la maire Elizabeth Marty.

Vous connaissez peut-être le dispositif "Voisins Vigilants", cette surveillance amicale pour éviter les cambriolages, organisée avec la mairie, comme à Montpon-Ménéstérol, La Douze ou encore Le Change. La "Participation Citoyenne" propose la même vigilance mais cette fois-ci en lien direct avec la police ou la gendarmerie. En Dordogne trois communes seulement ont signé ce contrat : Le Pizou, St-Vincent-le Paluel et désormais Saint-Astier.

Saint-Astier avait déjà des "référents" de quartier ou de hameaux. 17 d'entre eux se sont engagés à ouvrir l’œil et à appeler les gendarmes sans attendre, s'ils aperçoivent une voiture suspecte ou un déménagement suspect. C'est le nouveau patron des 26 gendarmes de Saint-Astier et Neuvic qui a milité pour installer cette "participation citoyenne" à Saint-Astier : le Lieutenant Willy Bé a trouvé ça très utile lorsqu'il était en post dans la Marne. "Les référents sont des yeux et des oreilles en plus, pour nous les gendarmes, car aujourd'hui il y a encore trop de gens qui hésitent à composer le 17. Et le but ultime de Participation Citoyenne c'est d'aller vers du flagrant délit [de cambriolage, ndlr]. De repérer aussi un véhicule étranger à un quartier, à une rue, un véhicule qui roule lentement avec plusieurs individus à bord. Ce qu'on leur demande c'est de ne pas se mettre en danger, de ne pas aller au contact du véhicule en question mais éventuellement de noter sa marque, sa couleur, une plaque d'immatriculation et de tout de suite nous appeler" explique le lieutenant. "Donc nous ne sommes pas dans l'observation de son voisin, on ne demande pas aux référents d'intervenir le soir, de faire de la patrouille en vêtements sombres et de devenir des shérifs de quartier. On leur demande juste d'avoir le réflexe : 17" termine Willy Bé.

