Saint-Astier : la maire Elisabeth Marty comparaîtra pour diffamation en décembre prochain

La maire divers droite de St-Astier comparaîtra prochainement devant le tribunal de Périgueux. Ce sera le 7 décembre en correctionnelle. Réélue fin juin, la maire divers droite est mise en cause par son adversaire du second tour Daniel Benoist.

La maire divers droite de St-Astier comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Elisabeth Marty, réélue fin juin, sera jugée avec deux de ses adjoints pour diffamation en décembre. C'est son adversaire lors du second tour des élections municipales Daniel Benoist qui l'accuse. Au cœur de l'affaire : un tract distribué deux jours avant le vote.

Un tract visant Daniel Benoist

Ce document a été déposé dans la soirée du vendredi 26 juin, deux jours avant le scrutin, dans toutes les boites aux lettres de St-Astier par les équipes de campagne d'Elisabeth Marty. Sur ce tract que France Bleu Périgord a pu consulter, la candidate pointe du doigt Daniel Benoist. Clientélisme, sexisme, donneur de leçon : voilà en quelques mots les qualificatifs employés pour désigner son adversaire. Ce tract est faux, violent et truffé de mensonge estime Daniel Benoist.

Avec ses colistiers, il saisit la justice pour diffamation et injures publiques. Contactée, Elisabeth Marty veut rappeler le contexte et se défend. Son tract n'était qu'une réponse aux tracts mensongers, dit-elle, distribués par le candidat socialiste entre le 24 et le 26 juin dernier.

Selon Elisabeth Marty, "les requérants demandent 96 000€ de dommages et intérêts".

Le tract d'Elisabeth Marty pourrait aussi bien lui coûter son siège. Une autre audience, cette fois au tribunal administratif de Bordeaux, s'est tenue la semaine dernière pour contester la réélection de la maire sortante. Le rapporteur public a d'ailleurs demandé l'annulation de l'élection après lecture du tract. Le jugement sera rendu d'ici une semaine.