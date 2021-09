Saint-Aubin de Médoc : un incendie brûle une dizaine d'hectares de forêt

Un peu moins d'une dizaine d'hectares de forêt ont brûlé à Saint-Aubin de Médoc, entre les lieudits La Lande et Segonnes . Le feu s'est déclaré vers 14 heures, au moment où le vent a commencé à se lever, et il est toujours en évolution. 90 pompiers sont mobilisés sur place, avec 35 camions et 1 avion DASH pour tenter de l'éteindre. Il n'y a pas de blessé, mais quelques maisons sont menacées.

Selon le maire de la ville Christophe Duprat, deux canadairs sont également en route.