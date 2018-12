Saint-Aubin-des-Landes : un mort après une collision entre un train et une voiture

Saint-Aubin-des-Landes, France

Ce mardi 18 décembre, vers 19h30, un TER est entré en collision avec une voiture à un passage à niveau à hauteur du lieu dit "Les Lacs" à Saint-Aubin-des-Landes (Ille-et-Vilaine) dans le sens Rennes-Laval. Le conducteur du véhicule, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé.

Selon le procureur de la République de Rennes qui s'est rendu sur place, des témoins auraient vu le véhicule s'engager sur le passage à niveau puis s'immobiliser. Le signal sonore indiquant l'arrivée imminente d'un train aurait alors retenti, et les barrières de sécurité se seraient baissées.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas eu de défaillance du système de signalisation © Radio France - Maxime Bossonney

Les témoins ont tenté de prévenir l'homme à l'intérieur de la voiture. Mais celui-ci n'a pas réagi et n'a pas essayé de s'extirper pour éviter le choc. Le train percute alors la voiture qui est traîné sur les rails sur près de 500 mètres. Il faudra plusieurs heures pour que les pompiers puissent extirper la carcasse de la voiture, complètement encastrée sous le TER.

Le conducteur de la voiture est mort suite à la collision. Il n'y a aucun blessé du côté des 77 passagers du train, ni même du côté du contrôleur et du conducteur. Ce dernier, choqué, était entendu hier soir par les gendarmes.

Les passagers ont été rapidement pris en charge, et transportés par autocar à Laval (Mayenne) et Vitré. Le trafic des trains a été fortement perturbé en provenance et en direction de Rennes. Sur place, de nombreux pompiers et gendarmes étaient présents, ainsi qu'un véhicule d'une brigade d'investigation criminelle.

La voiture a été traînée sur près de 500 mètres © Radio France - Maxime Bossonney

L'enquête doit déterminer les causes exactes du drame, si c'est un suicide ou non. Ce qui est sur c'est qu'il n'y a pas eu de défaillance du système de signalisation.

Selon les riverains, ce passage à niveau n'était pas particulièrement dangereux.