Le four de la boulangerie de Patrice Vital a brûlé ce vendredi matin, place Pasteur à Saint-Aulaye. La boutique a été préservée mais la fabrication est bloquée pour une durée indéterminée.

Le four à gaz de la boulangerie a pris feu ce vendredi matin

Saint-Aulaye, France

Le four de la boulangerie de la place Pasteur à Saint-Aulaye a pris feu ce vendredi matin. Le boulanger Patrice Vital a rapidement coupé la vanne de gaz, et les pompiers ont empêché la propagation des flammes. La boutique a été épargnée mais la fabrication du pain est désormais impossible et le boulanger est au chômage technique pour une durée indéterminée.

La fermeture de la boulangerie pourrait être assez longue : il y a une douzaine d'années, un incendie similaire avait imposé une fermeture de plus de deux mois.

Les habitants de Saint-Aulaye pourront se fournir en pain dans l'autre boulangerie de la commune, rue du Docteur-Lacroix, et au Carrefour-Contact.