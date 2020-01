Saint-Avertin : 12 ans de réclusion criminelle pour le viol de sa voisine

L'homme âgé d'une trentaine d'années était jugé mardi et mercredi par la Cour d'Assises pour le viol et l'agression de sa voisine à Saint-Avertin en juin 2017. Il écope de 12 ans de prison.

Tours, France

L'homme âgé aujourd'hui de 33 ans, et qui comparaissait mardi 28 et mercredi 29 janvier devant les assises d'Indre-et-Loire pour le viol de sa voisine à Saint-Avertin en juin 2017, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Au cours d'une nuit, après s'être introduit dans le domicile de sa voisine âgée d'une trentaine d'années, il l'avait violée et agressée.

Il avait été vite identifié en effectuant un retrait avec la carte bleue volée de sa victime. Il ne pourra plus vivre dans le département d'Indre-et-Loire