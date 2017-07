Saint-Avertin : les habitants de Château-Fraisier inquiets face aux actes d'intimidation impliquant 2 familles rivales

A Saint-Avertin, les locataires du quartier de Château-Fraisier n'en peuvent plus des rivalités impliquant deux familles depuis 3 semaines. Entre les pneus crevés et les rétroviseurs arrachés, la vie des habitants s'est dégradée et l'inquiétude grandit.

De nouvelles tensions sont apparues le week-end dernier. Samedi soir vers 19 heures, une douzaine de jeunes originaires de St Pierre-des-Corps, sont venus encagoulés dans le quartier de Château-Fraisier, dans les hauts de Saint-Avertin près de l'école Henri Adam. Ils ont crevés les pneus de la famille rivale, détruit les rétroviseurs des véhicules. Dans cette opération, la voiture d'un riverain a même reçu des coups de barre de fer. A l'origine de ces tensions, une bagarre entre des fratries impliquant deux familles sur fond de petits trafics.

Tensions entre deux familles autour de petits trafics

Cette escalade de la violence inquiète du coup les habitants de ce quartier très calme, pas habitué à de telles scènes d’intimidation. Face à cette montée en puissance, et pour éviter une issue dramatique, Alain Guillemin le maire de St Avertin a sollicité des renforts de la police nationale, en plus des rondes de la police municipale, surtout le soir où se produisent la plupart des incidents.