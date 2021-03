Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold, a porté plainte pour favoritisme et détournement de fonds publics après avoir découvert que 335.000 euros de commandes publiques passées par l'ancienne équipe n'avaient pas été honorées.

Saint-Avold : la communauté d'agglo porte plainte après 335.000 euros de commandes publiques non honorées

Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold porte plainte pour favoritisme et détournement de fonds publics. Dans une lettre adressée le 25 janvier dernier au Procureur de la République de Sarreguemines, Salvatore Coscarella affirme quel'ancienne équipe a passé 335.000 euros de commandes publiques pour des masques ou des travaux, sans mise en concurrence, et sans que ces commandes aient été honorées. Ces commandes ont toutes été réalisées un mois avant le 2e tour des élections municipales, fin mai. France Bleu Lorraine a pu consulter la lettre adressée au Parquet qui a ouvert une enquête préliminaire.

Il y a d'abord cette commande de masques FFP2 pour près de 135.000 euros. Puis des travaux à hauteur de 200.000 euros concernant entre autre la gare SNCF de Valmont et un déblaiment de fossé. Le nouveau président de la communauté d'agglomération, Salvatore Coscarella, affirme qu'aucune de ces commandes n'a été honorée. Les masques n'ont pas été livrés et les travaux jamais réalisés. De plus, ajoute l'élu, ces commandes ont été faites sans mise en concurrence, comme l'exige la loi.

Ces commandes ont été passées auprès d'une société basée au Luxembourg, mais surtout, pour le gros de la commande, 268.000 euros, auprès d'une entreprise de Saint-Avold spécialisée dans les colombariums et urnes funéraires. Une entreprise, souligne Salvatore Coscarella, qui n'est pas du tout répertoriée comme vendant du matériel médical. Et son dirigeant aurait aussi des intérêts dans la société luxembourgeoise.

Dans cette plainte pour favoritisme et détournement de fond publics, le nouveau président de la communauté d'agglomération ne le nomme pas mais son prédécesseur, André Wojciechowski, est clairement visé. Contacté, il n'a pas répondu à nos questions.