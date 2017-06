Saint-Benoît-du-Sault : des dizaines de poissons retrouvés morts à la surface de l'étang

Après une brèche sur la digue, l'étang de Saint-Benoît-du-Sault, dans l'Indre, s'est vidé de son eau et des dizaines de poissons ont été retrouvés morts. Le Conseil Départemental et la Préfecture se renvoient la balle.

Paysage de désolation, odeurs pestilentielles... les habitants de Saint-Benoît-du-Sault, l'un des plus beaux villages de France, dans le sud de l'Indre, se seraient bien passés de cette triste découverte : suite à une fuite d'eau sur la bonde de la digue, l'étang s'est progressivement vidé de son eau et des dizaines de poissons ont été retrouvés morts à même la vase : carpes, gardons, quelques brochets. Ce qui a suscité un certain émoi sur les réseaux sociaux.

Tout commence il y a 15 jours

Il y a deux semaines une fuite est détectée au pied de la digue, sur la bonde (ce système qui permet à l'eau de s'évacuer). Le Conseil Départemental, qui est propriétaire de la route qui passe sur le pont, propose alors de faire une "pêche électrique" : prélever les poissons vivants et les relâcher dans le Lac d'Eguzon.

Dans cette affaire, les directives ont été supérieures au bon sens"

Mais à en croire, Gérard Mayaud, conseiller départemental du canton de Saint-Gaultier, ce prélèvement aurait été refusé par la Préfecture de l'Indre. "On nous a dit : il y a encore de l'eau... j'ai dit : vous verrez bien ce qui va se passer, tout va s'écouler et les poissons vont crever ! C'était d'une évidence... une fois encore, les directives sont supérieures au bon sens, et au final on en arrive à des situations comme celle-ci".

La Préfecture se défend de toute négligence

L'étang du Portefeuille est à sec. © Radio France - Jonathan Landais

Jean-Yves Lallart, le sous-Préfet du Blanc, assure que le dossier a été "parfaitement bien géré" depuis le début, "en concertation avec le Département et la mairie" et il s'étonne des critiques. "Une pêche de sauvegarde" a même été organisée jeudi dernier, 22 juin, pour permettre de prélever des poissons.

"Un pisciculteur de Mézières-en Brenne (Boely pisciculture) a été autorisé par arrêté préfectoral à réaliser une pêche traditionnelle au filet et à relâcher les poissons au niveau du Lac d'Eguzon". Ce sauvetage n'est-il pas intervenu un peu tard ? "Non, il fallait attendre que le niveau d'eau baisse pour pouvoir réparer la fuite sur la vanne".

La mairie de Saint-Benoît-du-Sault avait suggéré une autre solution : ouvrir la bonde pour relâcher les poissons, dans "Le Portefeuille", la rivière située en aval. Mais la Préfecture aurait, là-aussi, refusé car "il risquait d'y avoir une pollution, avec la vase, et surtout, les poissons ne sont pas de même catégorie". Dans l'étang, on trouve des carpes et des gardons, alors qu'en aval il y a des truites.

Pour les élus et les habitants en tout cas, il y a comme le sentiment d'un énorme gâchis qui aurait pu être évité. Alors que commence à peine la saison touristique, cette mésaventure écorne l'image de Saint-Benoit-du-Sault, commune classée parmi les plus beaux villages de France, avec sa jolie église du XI ème siècle.