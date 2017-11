Saint-Bonnet-lès-Allier : la mort mystérieuse de neuf chiens dévaste les habitants de la commune

Depuis début novembre, neuf chiens et une ponette ont été retrouvés morts en l'espace de deux semaines dans cette commune de 446 habitants.

Qui s'en prend aux animaux à Saint-Bonnet-lès-Allier ? Cette question est sur la bouche de tous les habitants. La mairie appelle ses administrés à la plus grande vigilance.

Huit plaintes déposées

Cela a commencé le 30 octobre dernier lorsque Roger promenait sa chienne Danette. "Après la balade, elle est rentrée dans la voiture et quand on est arrivé, je l'ai retrouvé morte dans le coffre". Selon lui, sa chienne avait mangé de l'herbe. "Elle me tenait compagnie depuis 14 ans" déclare avec émotion Roger, ce retraité de 82 ans. "Ensuite, tout s'est enchaîné" explique le maire de Saint-Bonnet, Philippe Domas. Huit autres chiens et une ponette ont été retrouvés morts et signalés par leur propriétaires. Tous présentaient les mêmes symptômes : convulsion, asphyxie et arrêt cardiaque.

Huit propriétaires ont porté plainte auprès de la gendarmerie de Billom. Une enquête préliminaire a été ouverte.

Aucune piste écartée

Est-ce un accident ou un empoisonnement ? "Pour le moment, on étudie toutes les pistes" explique le capitaine Lichet qui est chargé de l'enquête. Certains habitants ont apporté de potentiels indices retrouvés aux quatre coins de la commune. "On nous a amené des petits morceaux de viande et des feuilles qui présentent une couleur bleue suspecte" indique le maire Philippe Domas.

Une autopsie a été réalisée sur deux des neuf chiens morts. Les analyses sont en cours et les résultats devraient être rendus en fin de semaine.