Saint-Brevin-les-Pins : la maison du maire incendiée

Il ne reste que deux carcasses de voitures devant la façade noircie de la maison. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 mars au domicile de Yannick Morez, le maire de Saint-Brevin-les-Pins. L'enquête devra déterminer les causes de l'incendie, "sans aucun doute criminel" pour le maire.

"Un peu avant 5h du matin, on a entendu comme une explosion, un bruit sec, puis plus rien", raconte l'élu. Quelques minutes plus tard, des salariés d'Airbus de retour du travail, apercevant les flammes depuis la route, frappent à sa porte et appellent les pompiers. "Quand je suis sorti, j'ai vu un début d'incendie sur mes deux véhicules. Tout s'est embrasé très vite. La maison a pris un bon coup de chaud, deux pièces de la maison ont aussi été bien abîmées par les fumées." Vingt sapeurs-pompiers ont éteint l'incendie à l'aide de deux lances.

"J'ai tout de suite pensé à un cocktail Molotov"

La situation est extrêmement choquante pour le maire. "Si ces gens ne nous avaient pas réveillés, nous aurions pu être intoxiqués par les fumées, affirme l'élu. J'ai tout de suite pensé à un cocktail Molotov lancé entre les deux voitures, puisque le feu a pris très vite au même endroit et en même temps, sur la roue avant gauche de l'une et droite de l'autre. Des véhicules ne prennent pas feu comme ça. Pour moi, il ne fait aucun doute que cet incendie est criminel."

Yannick Morez a porté plainte, l'affaire a été directement transmise à la Procureure de Saint-Nazaire. Pour l'instant, l'enquête est en cours et n'a rendu aucune conclusion. Des gendarmes sont venus constater les dégâts et faire des prélèvements à son domicile ce mercredi matin.

L'élu visé par des menaces

Depuis plusieurs semaines, le maire de Saint-Brevin est visé par des menaces, notamment sur les réseaux sociaux, faisant référence au transfert du Cada (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) près d'une école de la commune. "Je n'accuse personne, j'attends les résultats de l'enquête judiciaire", explique Yannick Morez. Le collectif des Brévinois solidaires, qui soutient le Cada et qui est, lui aussi, victime de menaces, veut rester prudent avant les conclusions de l'enquête, mais il assure son soutien au maire de la commune. "Le maire nous a soutenus pendant les différentes manifestations, nous le soutiendrons évidemment", assure Philippe Croze, le président de l'association.