Saint-Brévin-les-Pins : une femme partie faire du longe-côte portée disparue en mer

Son corps n'a pas été retrouvé, malgré plusieurs heures de recherches toute la journée du mardi 20 juillet. Une sexagénaire partie faire du longe-côte à Saint-Brévin-les-Pins a été signalée comme disparue vers 16 heures, ses proches ne la voyant pas revenir. Un hélicoptère et des moyens en mer ont été dépêchés toute la journée pour tenter de la retrouver.

Recherches suspendues

La gendarmerie nationale et la SNSM ont fait des recherches dans les endroits où cette habituée du longe-côte se rendait le plus souvent, sans succès. Les recherches ont donc été suspendues vers 20 heures. La victime est considérée comme disparue en mer, et les recherches ne reprendront que si un nouvel élément est ajouté à l'enquête.