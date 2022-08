Saint-Brévin-les-Pins : une femme retrouvée morte, son concubin est soupçonné

C'est une découverte macabre qui a été faite, samedi dernier, à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Une femme, âgée d'une cinquantaine d'années selon le quotidien Ouest France, a été retrouvée morte à son domicile, indique le parquet de Nantes à l'AFP. Ce lundi, une information judiciaire pour "homicide volontaire par concubin".

Son concubin est soupçonné

"Une information judiciaire du chef d'homicide volontaire par concubin" a été ouverte, rapporte l'agence de presse. Pour l'heure, le Procureur de la République de Nantes n'a pas donné plus de détails sur cette enquête, toujours en cours. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" a lui dénombré 113 féminicides l'année dernière.