Saint-Brévin : un colloque sur l'immigration et sous haute surveillance

C'est un colloque national sur l'immigration, "Accueillir les exilé(e)s, pourquoi, comment ?" qui se déroule dans la salle de l'Etoile de Jade à Saint-Brévin ce samedi 23 septembre sous haute surveillance. Pas de manifestation officiellement déclarée cette fois-ci mais les autorités n'excluent pas le retour de militants mobilisés contre le CADA, ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui doit ouvrir d'ici la fin de l'année à côté de l'école de la Pierre Attelé.

200 manifestants redoutés

Ce colloque n'est pas anodin dans cette commune qui a vu défiler de nombreuses manifestations liées au déménagement et à l’agrandissement du CADA . Dernière manifestation en date, celle du 29 avril 2023 avec de violents affrontements entre les pro et les anti, entre l'ultra gauche et l'ultra droite. La préfecture dans son arrêté publié ce vendredi assure avoir des informations comme quoi "des violences similaires pourraient avoir lieu ce samedi". Et encore selon des "informations concordantes", 200 manifestants sont redoutés en marge du colloque. Les autorités ont donc pris les devants et anticipé question sécurité.

La maire Dorothée Pacaud en ouverture du colloque

Car Saint-Brévin pour mémoire, c'est aussi la démission du maire au printemps dernier après la tentative d'incendie de sa maison. Les menaces et les risques sont cette fois pris très au sérieux. La nouvelle maire de Saint-Brévin Dorothée Pacaud, qui d'ailleurs ouvrira le colloque à 10 heures ce samedi matin, peut compter sur un gros dispositif.

Aquajade et Cinéjade fermés ce samedi

"Déploiement important" disent les gendarmes de Pornic. Pas plus de détail, ce que l'on sait en revanche c'est que le préfet les autorise à se servir de deux drones avec des caméras pour "la captation, l’enregistrement et la transmission d’images". Ces drones vont survoler aussi bien le secteur du futur CADA que 4 km plus loin la salle de l'Etoile de Jade, là où le colloque va se dérouler, en pleine zone commerciale et de loisir. Là encore le préfet Fabrice Rigoulet-Roze ne prend aucun risque : la piscine Aquajade et le complexe Cinéjade resteront fermés toute la journée "par mesure de précaution".

Quant à l'association à l'origine de ce colloque, elle regrette que ces questions prennent le dessus mais assure avoir mis en place un service d'ordre, les entrées seront filtrées, en revanche "rien ne nous empêchera" dit ce collectif "de rappeler que Saint-Brévin est une terre d'accueil". A ceux qui les accusent de faire de la provocation, voilà la réponse avec :

400 participants

En attendant, le colloque co-organisé avec la LDH , le MRAP et Caritas secours catholique. affiche complet. 400 participants avec des personnalités politiques, universitaires et scientifiques.