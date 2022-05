Saint-Brévin : un homme gravement blessé à coups de couteau à la sortie d'un bar

Six hommes ont été blessés à coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Brévin-les-Pins, à la sortie d'un bar. D'après les pompiers, cette agression a fait un blessé grave et six blessés légers.