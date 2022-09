Saint-Brieuc : de la prison ferme pour avoir tiré une bille de paintball sur un policier

Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) a condamné vendredi 23 septembre un jeune homme de 25 ans à trois ans de prison dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Le vendredi 22 juillet 2022, vers 0h30, alors que deux équipes de police s'apprêtent à rentrer au commissariat, l'un deux reçoit une projection d'une bille utilisée pour pratiquer du paintball. Le projectile s'ouvre et de la peinture en sort. Le fonctionnaire se retrouve avec 10 jours d'interruption temporaire de travail pour une blessure à l'oeil gauche et au visage. "Immédiatement avisé, le procureur de la République de Saint-Brieuc confiait le soin des investigations au commissariat de police de Saint-Brieuc dans le cadre d’une enquête de flagrance du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et avec usage ou menace d’une arme" précise le procureur Nicolas Heitz dans un communiqué. Les policiers présents sur place entendent trois détonations successives. Trois résidus de billes de paint-ball sont retrouvés.

Un suspect interpellé

L'enquête commence immédiatement; des perquisitions ont lieu dans les quatre appartements de l'immeuble dont sont partis les tirs, "L’un de ces appartements était loué par une personne dont le compagnon avait pratiqué le paint-ball" précise le procureur de Saint-Brieuc. Cet homme de 25 ans, déjà condamné pour des faits de violence, d'outrages et rébellion, est placé en garde à vue le 3 août 2022. Il est ensuite placé en détention provisoire. Devant le tribunal, il reconnait être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Suite à son jugement, il reste en détention.

"La poursuite et la condamnation des auteurs des atteintes à l’autorité, notamment quand ils sont policiers ou gendarmes, est une priorité de politique pénale du parquet de Saint-Brieuc" précise Nicolas Heitz.

