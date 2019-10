Saint-Brieuc : disparition inquiétante d'un quadragénaire

La police de Saint-Brieuc lance un appel pour retrouver ce quadragénaire, porté disparu depuis mercredi 23 octobre. La dernière fois qu'il a été vu, il portrait une doudoune grise et un pantalon jean bleu. Pour toutes informations, contacter le commissariat au 02.96.77.29.00

Saint-Brieuc, France

La police de Saint-Brieuc lance un appel à témoin pour retrouver un homme, âgé de 41 ans dont on est sans nouvelles depuis mercredi 23 octobre. Il a quitté son domicile de Plérin, ce mardi 22 octobre, et depuis ses proches sont très inquiets. Au moment de sa disparition, il portrait une doudoune de couleur gris foncé et un pantalon jean bleu. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat au 02.96.77.29.00