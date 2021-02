Saint-Brieuc : elle est interpellée ivre au volant alors qu'elle va chercher ses enfants à l'école

Il est aux alentours de 17h30 ce vendredi 19 février lorsque les policiers de Saint-Brieuc interviennent rue de la ville Hellio dans le quartier du collège Sainte-Marie. Une femme, âgée de 30 ans est au volant de sa voiture et bloque la circulation. En allant à sa rencontre, les policiers se rendent compte que la conductrice a beaucoup bu.

Deux grammes d'alcool par litre de sang

Son véhicule n'est pas en très bon état lui non plus. La jeune femme roule avec un pneu crevé. Avec difficultés elle explique aux agents qu'elle est en route pour l'établissement scolaire de ses enfants, qu'elle doit récupérer à la sortie des cours. Finalement, elle n'ira pas. Son véhicule est emmené à la fourrière et les policiers conduisent l'automobiliste au commissariat.

Trois heures plus tard, ils parviennent enfin à réaliser un test d'alcoolémie. Celui-ci révèle un taux de 2 grammes d'alcool par litre de sang. La jeune femme aurait passé la journée à boire chez elle. Elle est convoquée le 6 octobre prochain devant le tribunal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance.