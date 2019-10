Saint-Brieuc : il y aura bien une patinoire éphémère pendant les fêtes de Noël

Saint-Brieuc, France

Une patinoire éphémère de glace de 300 m² (30 mètres sur 10) sera installée au parc des promenades à Saint-Brieuc du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020 dans le cadre des animations des fêtes de fin d'année. C'est une première dans la capitale des Côtes d'Armor.

Il faudra débourser 4 euros pour patiner. Des prix de groupe seront également proposés (3 euros si plus de six personnes) et une journée gratuite pour les moins de 12 ans est prévue le mercredi 18 décembre.

Si l'équipement devrait ravir les petits briochins, il pourrait aussi faire grincer quelques dents. Sur l'aspect environnemental, "le prestataire a été sensibilisé au sujet et je dois le rencontrer la semaine prochaine", indique Elisabeth Seité adjointe au maire de saint-Brieuc.

La ville de Rennes de son côté a fait le choix de remplacer la patinoire de glace de la place du Parlement par un manège pour des raisons écologiques.

