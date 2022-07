Le jeune homme de 20 ans porté disparu depuis le 11 juillet à Hillion (Côtes-d'Armor) a été retrouvé sain et sauf à Saint-Brieuc ce mardi 19 juillet. La gendarmerie avait lancé un appel à témoin pour signaler sa disparition.

Saint-Brieuc : le jeune homme porté disparu a été retrouvé sain et sauf

Le jeune homme était porté disparu depuis plus d'une semaine. Les gendarmes de Pléneuf-Val-André avaient lancé un appel à témoins, relayé sur les réseaux sociaux et France Bleu. Le jeune homme a finalement été retrouvé sain et sauf, à Saint-Brieuc ce mardi 19 juillet.