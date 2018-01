Saint-Brieuc, France

A Saint-Brieuc, les 3 auteurs présumés de l'incendie jeudi de l'ancien manoir de la Tour de Cesson, interpellés après les faits, ont avoué devant les policiers; il s'agit de 3 mineurs âgés de 12 et 15 ans originaires de la commune. Leur acte est complètement gratuit. Ils se sont introduits dans le bâtiment abandonné et squatté et ont mis le feu avec un briquet et des journaux à un matelas qui se trouvait au 1er étage. L'incendie s'est propagé rapidement aux combles et a complètement embrasé l'ancien manoir du 19è siècle. Les pompiers avait mobilisé d'importants moyens sur place.

Procès en mars

Ces 3 jeunes, dont l'un n'est pas scolarisé, ont été remis en liberté; ils comparaitront le 13 mars devant le tribunal pour enfants de Saint-Brieuc pour dégradation volontaire par incendie en réunion. Ces 3 adolescents, livrés à eux -mêmes, n'étaient pas connu des services sociaux, ni de la police. L'un d'eux habite dans le quartier. Ils sont convoqués par le juge des enfants.