Saint-Brieuc : deux personnes jugées après le démantèlement d'un trafic de drogue

La police de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) révèle vendredi 14 mai le démantèlement d'un important point de deal dans le quartier de l'Europe. 800 grammes de cannabis, de la cocaïne conditionnée ainsi qu'une arme ont été saisis lors de l'opération menée lundi 10 mai par les policiers ainsi que par le RAID. Plusieurs milliers d'euros ont été retrouvés sur place.

Deux trafiquants ont été interpellés et sont passés devant le tribunal de Saint-Brieuc mercredi 12 mai. Ils ont écopé de peines d'un an de prison et d'un an avec sursis. Quatre autres personnes impliquées seront convoquées prochainement.