Saint-Brieuc : près de 300 personnes rendent hommage à Angélique et Eva tuées dans leur appartement

Beaucoup d'émotion ce samedi 28 janvier à Saint-Brieuc. Près de 300 personnes se sont retrouvées pour une marche silencieuse en début d'après-midi, dans la cité Waron. Elles ont rendu hommage à Angélique, 22 ans, et sa petite fille Eva, trois ans et demi, tuées le dimanche précédant par le père de l'enfant. L'homme de 24 ans se serait ensuite suicidé. Le cortège est parti de la place Nina Simone, à quelques mètres de l'immeuble des victimes.

Des voisins tenaient des roses, des ballons blancs, ainsi que des pancartes avec des photos de la petite fille. "J'habite l'étage juste au-dessus de la famille. J'ai entendu les coups de feu de chez moi", explique très ému Claude. Des voisins, des briochins, ainsi que des proches des victimes étaient présents suite à ce drame, qui a boulevardé tout le quartier. "C'est horrible, c'est horrible. Moi tous les jours je vois ma fille. Elle a trois ans et demi aussi, soupire Stéphanie. J'ai eu du mal à sortir de chez moi cette semaine. On est tous choqués ici. Les gens ont d'ailleurs cru au début que c'est moi qui a été tuée."

Les habitants de ce quartier de Saint-Brieuc ont préparé des pancartes avec des photos de la petite Eva. © Radio France - Raphaël Aubry

Des roses déposées devant l'immeuble des victimes

Le cortège a marché en silence une dizaine de minutes à travers les rues de la Cité Waron, avant de venir se recueillir devant l'immeuble où vivaient Angélique et Eva. Les habitants ont déposé des roses rouges et blanches sur une petite table installée en bas des escaliers. "On voulait leur rendre hommage, ça nous a touché. Ce sont des choses qui ne devraient plus exister en France", souligne Typhaine, une voisine qui a organisé cet hommage avec une amie. "Ce n'est pas étonnant de voir autant de monde, ça a pris des proportions sur les réseaux-sociaux."

Plusieurs dizaines de roses blanches et rouges ont été déposées devant l'immeubles des victimes. © Radio France - Raphaël Aubry

Les habitants de la cité Waron se sont recueillis devant l'immeuble d'Angélique et de sa petite fille Eva. © Radio France - Raphaël Aubry

Après une heure de rassemblement, les habitants se sont dispersés dans le silence. Une cagnotte en ligne a été publiée en début de semaine pour financer les obsèques des victimes. Près de 5 000 euros ont déjà été récoltés.