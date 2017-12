Saint-Brieuc : six mois de prison avec sursis pour avoir insulté un enfant de "sale nègre"

Un retraité de 65 ans a été condamné ce mardi à Saint-Brieuc à six mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende pour avoir proféré des insultes racistes envers un enfant. C'était dans une galerie commerciale de Plérin, dans les Côtes d'Armor, en février dernier.

Pour la mère de cet enfant insulté, "c'est un soulagement d'avoir été entendue par la justice". En février dernier, Katell Pouliquen, rédactrice en chef du magazine ELLE, avait relayé sur sa page Facebook son indignation et sa colère. Ses deux enfants métis, alors âgé de 9 et 12 ans, expliquaient avoir été insultés par un retraité dans un supermarché de Plérin, dans les Côtes d'Armor. Il m'a dit "casse-toi sale nègre" avait rapporté le jeune garçon de 12 ans. Le sexagénaire, lui, a toujours nié avoir tenu ces propos. A l'audience, il avait déclaré " je ne suis absolument pas raciste". Le tribunal correctionnel ne l'a pas cru.

C'est le signe qu'il faut oser porter plainte quand on entend de tels propos inacceptables " - Katell Pouliquen

Pour cette maman, cette décision de justice montre qu'il faut "oser porter plainte quand on entend des propos racistes". Katell Pouliquen estime avoir pu prendre la parole pour de nombreuses familles qui peuvent se sentir agressées quotidiennement en France. "Pour mes enfants aussi, c'était important d'être entendus et reconnus, de comprendre que la justice sanctionne de tels comportements", ajoute Katell Pouliquen.

Le tribunal correctionnel a condamné le sexagénaire à six mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et 500 euros de dommages et intérêts.