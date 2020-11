Saint-Brieuc : un appel à témoins après la découverte d'un cycliste inconscient sur le bord de la route

Il est 13h40 le dimanche 8 novembre lorsqu'un promeneur prévient la police de sa découverte rue des Ligneries à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un cycliste est allongé, inconscient, sur le bord de la route. Son pronostic vital est engagé. Les policiers ne trouvent aucun papier d'identité sur lui et aucune personne présente sur place n'a assisté à l'accident qui aurait provoqué sa chute.

La police de Saint-Brieuc lance donc un appel à témoins pour identifier le cycliste blessé mais également pour connaître les circonstances de l'accident. Le cycliste est un homme d'environ 50 ans, mesurant un mètre soixante-dix et ayant les yeux bleus, le crâne dégarni et un collier de barbe. Il portait une veste et un pantalon tous les deux en jeans bleu, des chaussures bleues à lacets et une ceinture avec une boucle représentant un cavalier monté à cheval. Il était équipé d'un vélo "Alliance bike" de type VTT.

Si vous identifiez la victime ou si vous avez été témoin de l'accident, vous pouvez appeler le 02 96 77 29 81 ou vous rendre directement au commissariat de Saint-Brieuc. Le cycliste a été transféré à l'hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc puis au CHU Pontchaillou à Rennes