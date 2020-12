Saint-Brieuc : un enfant de 2 ans en soins intensifs après avoir avalé une boulette de cannabis

La scène se déroule le 14 décembre dans un appartement de Saint-Brieuc. Une fillette âgée de 2 ans avale un morceau de cannabis qui traîne sur une table basse dans le salon de l'appartement de son beau-père. Ce dernier vient de se rouler un joint.

Quelques minutes plus tard, la petite fille devient blême. Sa mère et son beau-père comprennent qu'elle vient d'ingurgiter la boulette de drogue qui n'est plus sur la table basse... Ils foncent à l'hôpital où elle est admise en soins intensifs. "Elle a failli mourir", raconte un policier du commissariat de Saint-Brieuc.

Heureusement, ce jeudi 17 décembre, elle est hors de danger mais toujours hospitalisée.

Le beau-père en garde à vue

Le beau-père a été interpellé et placé en garde à vue. Il est ressorti du commissariat avec une convocation judiciaire. La fillette sera placée dans une famille d'accueil en sortant de l'hôpital.