Saint-Brieuc : un pompier costarmoricain mis en examen pour proxénétisme et corruption de mineur

Ce vendredi 17 février, le parquet de Saint Brieuc a placé en détention provisoire un pompier de 53 ans pour proxénétisme et corruption de mineur. C'est sur une application de rencontre que les enquêteurs ont réussi à mettre la main dessus.

Le prédateur sexuel n'a pas mis longtemps à mordre à l'hameçon, lorsqu'il croise sur le réseau social "ChatCoco", cette jeune fille de 12 ans qui n'est autre que l'alibi de la brigade de recherche de Saint Brieuc. Au début du mois, ce pompier des Côtes-d'Armor lui propose des relations sexuelles en échange d'un blouson de marque. Une fois identifié, le mis en cause est arrêté et placé en garde à vue et reconnaîtra son erreur devant les policiers.

Mais il y a 3 jours, nouveau rebondissement dans cette affaire puisque après analyse de son ordinateur, les enquêteurs découvrent qu'au début de l'année, l'homme de 53 ans a déjà entretenu une relation avec une adolescente de 14 ans. Il possédait même des photos d'elle dénudée dont il faisait le commerce. Et il aurait même proposé à la jeune fille de se prostituer notamment pour des couples échangistes.

Il a été immédiatement placé en détention provisoire ce vendredi 17 février 2023 pour proxénétisme, détournement et corruption de mineur.