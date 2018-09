Saint-Calais, France

Le jeune homme était originaire de Conflans-sur-Anille. Il faisait du skateboard et a été percuté par un poids lourds dans un rond point sur la route entre Saint Calais et Conflans. Le jeune homme est décédé sur les lieux de l'accident. Six personnes choquées, dont le chauffeur du camion, ont été prises en charge par les pompiers. Elles ont été transportées à l'hôpital du Mans. On ne connait pas pour l'instant les causes de ce dramatique accident. C'est la 24e personne tuée sur les routes sarthoises depuis le début de l'année.