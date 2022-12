Saint-Cast-le-Guildo : 4 blessés dont un grave dans un accident de la route

Un gros carambolage entre deux voitures ce dimanche 11 décembre 2022 sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo dans les Côtes-d'Armor. L'accident s'est produit en fin d'après-midi selon les pompiers costarmoricains.

Une femme de 30 ans a été transféré en urgence absolue à l'hôpital le plus proche. Les autres passagers, un homme de 90 ans, une femme de 86 ans et un bébé d'un an, ont eux été emmené en urgence relative.