Saint-Chamond, France

Deux hommes, tous les deux âgés d'une trentaine d'années, se sont violemment disputé, jeudi dernier à Saint-Chamond, dans la quartier du Crêt-de-l'Oeillet. L'un d'entre eux a été frappé par quatre coups de couteau, en pleine rue.

Au départ, il s'agit d'une dispute entre les deux hommes, pour un service à rendre ou non-rendu : l'un des deux hommes devait véhiculer l'autre. Mais le ton de la conversation monte rapidement, des insultes sont échangées avant les coups de couteau.

La victime a été touché au poumon, et elle a rapidement été prise en charge par sa famille. Transporté à l’hôpital de Saint-Chamond, l'homme a pu être opéré et ses jours ne sont plus en danger.

La police n'a été alertée qu'en début d'après-midi le jour de l'agression, par la sœur de l'homme agressé selon Le Progrès. La victime a pu être entendue par la police. L'agresseur présumé a, quant à lui, été interpellé puis placé en garde à vue. Samedi matin, il été écroué par le Parquet. Une information judiciaire a été ouverte.