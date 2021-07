Saint-Chamond : le Conseil départemental du culte musulman souhaite que l'imam suspendu reprenne ses fonctions

Un peu plus d'une semaine après sa suspension, l'imam de Saint-Chamond, accusé de propos discriminatoires envers les femmes lors d'un prêche du 20 juillet dernier, a reçu le soutien du Conseil départemental du culte musulman de la Loire.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a-t-il tweeté trop vite ? Le vendredi 23 juillet, il annonçait "qu'il avait été mis fin aux fonctions" de l'imam de Saint-Chamond, accusé de propos discriminatoires envers les femmes dans son prêche de l'Aïd-El-Kébir le 20 juillet. Il avait cité le prophète, dans ce passage exhortant les femmes musulmanes à obéir aux droits d'Allah et ceux à leur époux. Après avoir été convoqué en préfecture de la Loire, Mmadi Ahamada a été suspendu.

"Absence totale de concertation et de dialogue avec les services de l'État"

Une pétition avait été lancée sur internet et il y a deux jours, c'est le Conseil départemental du culte musulman de la Loire qui a publié un communiqué pour prendre sa défense. "Nous regrettons l'instrumentalisation de ce prêche à des fins purement électoralistes et politiques", écrivent les membres du bureau de direction du CDCM ainsi que les 24 mosquées affiliées. "Nous regrettons aussi l'absence totale de concertation et de dialogue avec les services de l'État."

Communiqué du Conseil départemental du culte musulman de la Loire.

L'imam suspendu est "toujours en CDI"

"Nous n'avons reçu aucune notification ni aucune lettre", rappelle Salim Agoudjil, président du Conseil départemental du culte musulman et recteur de la mosquée de Bellevue, à Saint-Étienne. "La préfète de la Loire a exécuté un ordre du ministre de l'Intérieur, mais selon l'avocat que nous avons pris, il n'a pas le droit de s'immiscer entre l'employeur et l'employé. L'imam n'a pas été licencié, il est toujours en CDI", explique Salim Agoudjil. "Nous espérons que l'imam reprendra vite ses fonctions."