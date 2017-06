Saint-Chamond : un garçon de 3 ans et demi renversé, un appel à témoin lancé

Un enfant de 3 ans et demi renversé par une voiture cet après-midi à St-Chamond. Le conducteur a pris la fuite.

L'accident s’est déroulé peu aprés 13h à Saint-Chamond à hauteur du numéro 4 de la route de St-Jean Bonnefonds. Le garçonnet de 3 ans et demi jouait sur le trottoir lorsqu'il a traversé la route pour récupérer le ballon qui lui avait échappé. Au même moment une voiture est passé et n’a pu l’éviter. Le petit garçon souffre d’un traumatisme crânien et de blessures aux jambes et a été transporté par les secours aux urgences pédiatriques de l'Hopital Nord.

La police a lancé un appel à témoins pour retrouver le conducteur qui a pris la fuite il s'agit d'une voiture rouge qui aurait un phare cassé. Si vous avez des informations sur cet accident contactez le commissariat de St-Chamond au 04 27 40 21 21.