Saint-Christophe-en-Boucherie : après l'incendie, le village reste vigilant

L'incendie qui s'est déclaré ce jeudi 22 août à Saint-Christophe-en-Boucherie, près de Saint-Août, a dévasté plus de 80 hectares de pâtures. Les pompiers sont restés tard dans la nuit pour maîtriser les flammes. Dans ce village, particulièrement touché par la sécheresse, l'émotion est vive.

Saint-Christophe-en-Boucherie, France

Sur la route qui mène à Saint-Christophe-en-Boucherie, les talus sont carbonisés, et une forte odeur de bois brûlé est présente. Sous les cendres pas encore propagées la terre est encore chaude. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du drame, encore inconnue. Mais pour l'instant le feu peut encore repartir.

Le feu s'est déclaré sur ce talus, le long de la route qui mène à Saint-Christophe-en-Boucherie. © Radio France - Matthieu Le Meur

D'ailleurs, les pompiers de Saint-Août sont revenus le lendemain de l'incendie. « On a été rappelé pour des fumerolles, » explique Michel Pin, chef de centre des pompiers de Saint-Août. Ils sont quatre, ce vendredi matin, à asperger les talus de neige carbonique pour empêcher toute reprise de feu.

4 pompiers de Saint-Août sont revenus le lendemain de l'incendie pour éteindre les dernières fumerolles. © Radio France - Matthieu Le Meur

Le feu s'est arrêté sur un talus, long de plusieurs kilomètres. Tout près de la ferme de Christian Laleuf. Propriétaire de plusieurs champs désormais carbonisés, il est un peu désemparé : « on a plus d'herbe, c'est tout rasé. » Nourrir les vaches et les taureaux, dont quelques dizaines ont aussi été évacuées au cours de l'incendie, va s'avérer compliqué pour les agriculteurs.

Maintenant que le feu est maîtrisé, les riverains refusent de céder à la peur. Mais Nathalie, maraîchère, entend bien « rester vigilante. » D'ailleurs c'est toute la commune de Saint-Christophe-en-Boucherie, et les villages alentours qui vont rester vigilants. Pas une goutte de pluie, beaucoup de chaleur, et pas un nuage dans le ciel, les prévisions météo témoignent que la sécheresse n'est pas encore finie.

Le feu s'est arrêté à quelques mètres de la ferme de Christian Laleuf. © Radio France - Matthieu Le Meur