Saint-Christophe-sur-Le-Nais : un homme retranché chez lui tout l'après-midi, il s'est rendu en soirée

Tout l'après-midi, ce lundi 26 juin, une partie des 1.200 habitants de Saint-Christophe-sur-le-Nais se sont demandés pourquoi ils n'avaient plus d'électricité. Elle a, en effet, été coupée volontairement par la gendarmerie dès 14h, car un habitant s'était retranché chez lui, rue Saint-Gilles. Selon nos confrères de La Nouvelle République , il menaçait de faire exploser sa maison.

Cet homme de 75 ans était vraisemblablement armé. Les gendarmes et le Psig (peloton de surveillance et d’intervention) de Tours se sont rendus sur place, pour négocier avec le forcené, et sécuriser les lieux. La rue Saint-Gilles a été bouclée, jusqu'à ce que le septuagénaire se rende.

"Appréhendé en souplesse"

"Il a été appréhendé en souplesse, tout est rentré dans l'ordre à 18h45", nous indique la gendarmerie, qui parle "d'un drame humain", sans en dire plus sur les motivations de cet homme*.* Contactés par France Bleu Touraine, des voisins indiquent qu'il "était célibataire et habitait ce pavillon depuis plusieurs années déjà". Le courant a, depuis, été rétabli.