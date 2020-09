Saint-Côme-du-Mont : le voleur du pantalon présente ses excuses

C'est sur sa page Facebook, que la direction de la boutique du Musée D-Day Experience, a annoncé lundi avoir récupéré le pantalon d'une valeur de 495 euros dérobé fin août par un client. "Ce matin, _nous avons reçu par la poste le pantalon du délit_, accompagné d'un petit mot d'excuses. Alors, même si certains ne seront pas d'accords avec nous, nous vous disons "merci" à vous monsieur de nous avoir renvoyé le pantalon. En espérant que cela vous serve de leçon une bonne fois pour toutes".

Le musée était en mesure d'identifier l'auteur du vol

Il y a quelques jours, sur la même page Facebook, la direction du musée avait lancé un ultimatum à l'auteur du vol. Il avait jusqu'à la fin du mois pour rendre le vêtement sans quoi, une plainte serait déposée. Et photos à l'appui, la direction montrait disposer d'images des caméras de surveillance permettant d'identifier le voleur, et la plaque d'immatriculation de son véhicule, ce qui aurait permis de remonter jusqu'à lui en cas de dépôt de plainte. Mais le musée avait finalement décidé de passer par les réseaux sociaux et de donner une seconde chance au visiteur indélicat.

Leçon bien comprise, mes plus plates excuses...

"Vous avez été plus de 1200 personnes à partager notre message et près de 91.000 personnes ont lu ce dernier. Aujourd'hui, tout est bien qui fini bien ! Et _comme indiqué dans la première publication, aucune suite ne sera donnée à votre geste_", concluent les responsables de la boutique à qui l'auteur du vol a adressé un petit mot d'excuses : "Geste inexplicable, leçon bien comprise. Mes plus plates excuses".