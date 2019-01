Déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Cyr-l'Ecole : les transports très perturbés ce mercredi

Le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte lundi sur le chantier du futur tram à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) a lieu ce mercredi matin. La circulation est perturbée sur le RER C, la ligne N et U du Transilien de 09h30 à 12h00. La D 10 est fermée à partir de 09h00.

Saint-Cyr-l'École, France

Une opération de déminage a lieu ce mercredi matin à Saint-Cyr-l'Ecole. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte lundi sur le chantier du futur tram 13. L'engin pèse 250 kilos. Ce mercredi matin, les démineurs vont la désamorcer. Huit immeubles situés près du site ont été évacués.

Une partie de la ligne C est interrompue durant cette opération de 9h30 à 12h00 entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles-Chantiers ainsi que la ligne N et U du Transilien.

Infotrafic #RERC : Le mercredi 16 janvier de 9h30 à 12h00 :

Trafic interrompu entre Versailles Chantiers et St Quentin en Yvelines.

Le trafic est également interrompu sur les lignes N et U.

(demande de la préfecture pour une opération de déminage à St-Cyr)https://t.co/TTeFhAMGzY — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) January 15, 2019

La D10 est aussi fermée à partir de 09h00 dans les deux sens.

Des déviations de circulation ont été mises en place. Dans le sens Versailles - Saint-Cyr-l’École, les automobilistes pourront emprunter la RD91 en direction du quartier de Satory puis la RN 12 vers la province pour ensuite retrouver la direction de Saint-Cyr-l’École.

Dans le sens Saint-Cyr-l’École – Versailles, une déviation sera mise en place via la RD 7 vers Bailly puis la RD 307 vers Rocquencourt et enfin la RD 186 vers Le Chesnay-Versailles.