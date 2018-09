Saint-Cyr-les-Colons, France

Pendant quelques heures mercredi matin, la place principale de Saint-Cyr-Les-Colons a été bloquée par les gendarmes. C'est sur cette commune que Michel Fourniret a vécu quelques temps à partir de 1987. Comme la veille à Auxerre et Monéteau, L'objectif de ce déplacement du tueur en série était de lui faire remonter des souvenirs pour qu'il puisse indiquer le lieu où se trouve le corps de Marie-Angèle Domece. Il a avoué avoir tué cette jeune fille de 19 ans en 1988, mais elle n’a jamais été retrouvée.

A Saint-Cyr-Les-Colons, beaucoup de villageois ont assisté médusés à ce retour qui a mobilisé d’importantes forces de gendarmerie. En mars dernier, des fouilles avaient été entreprises sur le territoire communal : sans succès.

le village de Saint-Cyr-Les-Colons a été bloqué par la gendarmerie mercredi matin pour le déplacement de Michel Fourniret. © Maxppp - Jérémie Fulleringer

Périodiquement, la commune revient à la une de l'actualité pour les meurtres de Fourniret car l'ogre des Ardennes a commencé à tuer dans l’Yonne, en 1987. Ce village de près de 450 habitants se passerait bien d'une telle publicité: « Les gens du village que j’ai pu rencontrer aujourd'hui, me disent qu’on aimerait bien que cette affaire se termine » explique le premier adjoint du Village, Patrice Wahlen, « pour qu’on parle de Saint-Cyr pour des choses plus positives ».

Des équipes de télé enquêtent régulièrement dans le village

L’affaire Fourniret revient régulièrement aux oreilles des Saint-Cyriens : « Il n’est pas rare », poursuit l’élu, « qu’au cours de l’année je croise des journalistes de télévision ou de radio qui enquêtent la-dessus ou qui cherchent des témoins. Ils tapent à ma porte, parce que j’habite près de la maison où a vécu Michel Fourniret. »

Ceux qui l'ont connu, préfère l'oublier. Éric, un saint Cyrien de 50 ans, qui vit lui aussi à quelques dizaines de mètres de l'ancien logement de l'ogre des Ardennes a grandi sur la commune et l'a croisé quelques fois: « C’est une affaire qui est douloureuse pour le village" insiste t-il, "on a quand même un monstre qui a vécu parmi nous. Il y a une certaine honte à être dans le village de Fourniret. »

"Ça nous fait mal, ça pourrait être notre fille" — Éric, un Saint-Cyrien

A Saint-Cyr, on est aussi tiraillé, entre ce passé sur lequel on ne voudrait plus revenir et la compassion qu'on éprouve pour la famille de Marie-Angèle Domece : « Il faut que la lumière soit faite » ajoute Eric, « cette famille, qui a perdu cette jeune fille, ça nous fait mal. Car ça pourrait être notre enfant aussi. »

On espère donc dans le village que ce nouveau passage de Fourniret dans l’Yonne amènera un déclic décisif pour l'enquête et que le tueur en série ne remettra plus jamais les pieds à Saint-Cyr-Les-Colons.

