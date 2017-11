Saint-Cyr-sur-Loire : il roule à 185 km/h au lieu de 90km/h !

Un homme a été interpellé mardi par les gendarmes alors qu'il roulait à 185 km/h au lieu de 90 km/h, sur la D37, près de Saint-Cyr-sur-Loire. Ce dernier s’est vu notifier une rétention de son permis de conduire, une convocation devant le tribunal et la mise en fourrière immédiate de sa moto.

La scène se passe mardi dernier aux alentours de 15h sur la route départementale D37, aux alentours de Saint-Cyr-sur-Loire. Les gendarmes du peloton motorisé de Chambray interpellent un motard pour cause de dépassement de vitesse autorisée. Et quel dépassement ! L'homme roulait à 185 km/h au lieu des 90km/h fixés par la loi. Ce dernier s’est vu notifier une rétention de son permis de conduire, une convocation devant le tribunal et la mise en fourrière immédiate de sa moto.

Les gendarmes rappellent que sept personnes ont perdu la vie sur les routes du département en 2017.