Saint-Cyran-du-Jambot : 3 ans de prison dont 1 ferme pour un septuagénaire coupable d'agression sexuelle

Châteauroux, France

Un homme de 68 ans, originaire des Etats Unis a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 étudiants. Les faits se sont déroulés entre 2014 et 2017 à Saint-Cyran-du-Jambot, au nord de Châtillon sur Indre.

C'est la plainte de la jeune femme qui a déclenché l'affaire. A l'époque des faits, elle a 20 ans et suit des études au lycée agricole de la commune. C'est chez le prévenu qu'elle loue une chambre. Pendant près de 2 ans, tout semble bien se passer jusqu'à cette nuit de janvier 2017 : alors qu'elle est endormie, elle est réveillée par une douleur à l'entrejambe. Elle découvre alors son logeur, accroupi sur elle, les doigts dans son vagin.

L'enquête et les perquisitions menées révèlent que le septuagénaire conservait un CD contenant plus de 3000 fichiers pornographiques et était déjà la cible de rumeurs sur des relations sexuelles avec d'anciens locataires.

Cette plainte en entraîne une autre, celle d'un étudiant qui a fréquenté l'homme pendant 3 ans pour des cours de musique. Il avait entre 15 et 17 ans au moment des faits. Il l'accuse de l'avoir manipulé, l'avoir fait boire et contraint à regarder des films X dans le but d'obtenir des masturbations et des fellations.

Le point commun des victimes : des individus isolés et fragiles.

Des témoignages affirment d'ailleurs que le septuagénaire avait eu des rapports avec un adolescent souffrant d'Asperger.

Le prévenu a été reconnu coupable d'agression sexuelle, de provocation, corruption de mineur de plus de 15 ans et subornation de témoin.

Il a, en outre, interdiction de travailler avec des mineurs pendant 5 ans.