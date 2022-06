Saint-Denis : 10 mois de prison avec sursis pour l'homme qui a dégradé des statues dans la basilique

Un homme de 30 ans a été condamné, ce jeudi 9 juin, à 10 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Bobigny, pour avoir dégradé plusieurs statues au sein de la basilique Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui abrite la nécropole des rois de France.

Cette peine de 10 mois d'emprisonnement est assortie d'un sursis probatoire de deux ans et d'une obligation de soins psychologiques, d'indemnisation des victimes et d'une interdiction de paraître dans la basilique. L'homme, absent lors de l'audience, n'était pas représenté par un avocat. Il devra également verser, au titre des dommages et intérêts, 3.709 euros à l'association Suger, dont il a détruit les vitrines de souvenirs, et 11.200 euros à l'association diocésaine de Saint-Denis, pour réparer les statues endommagées.

Le 5 janvier dernier, ce Français d'origine brésilienne, habitant Saint-Denis, est entré dans la basilique muni d'une barre de fer pour briser trois statues en plâtre datant du XIXe siècle et des vitrines d'objets souvenirs. Des faits "tristement simples" selon la présidente, qui précise que le prévenu n'avait "aucun ressentiment envers l'Eglise catholique", et a agi à cause d'une "frustration accumulée par rapport à la vétusté de son logement". Le prévenu avait été interpellé peu après et lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits, puis motivé son acte en expliquant vivre dans un logement insalubre.

Selon des chiffres de 2019, la basilique de Saint-Denis recevait 140.000 visiteurs chaque année.