Saint-Denis, France

L'affaire commence mercredi soir, aux alentours de 21h30. Une dame se trouve dans sa voiture, arrêtée à un feu rouge, rue de la Garenne, à Saint-Denis. Deux hommes, à bord d'un scooter, arrivent à sa hauteur, brisent la vitre de la voiture et s'emparent du sac à main de la conductrice.

Elle se lance alors dans une véritable course poursuite et tente même de percuter le scooter, pour arrêter les voleurs et récupérer son bien. Mais les choses tournent mal. Un groupe de jeunes s'interpose, bloque la voiture, en extirpe la conductrice et sa mère, qu'ils rouent de coups. Elles se sont vues délivrer respectivement 6 jours et 8 jours d'ITT. La police locale, appelée sur les lieux, parvient à mettre la main sur les deux voleurs qu'ils retrouvent sur un deuxième scooter, volé à Paris, en juin dernier. La conductrice a déposé plainte.