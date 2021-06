Saint-Denis : Des jeunes du quartier aident à évacuer un immeuble lors d'un incendie

L'incendie s'est déclaré en fin de journée à Saint-Denis, dans la cité dite "four-k" car proche du magasin Carrefour. Selon les riverains, ce serait le local poubelles qui aurait pris feu. Landry, qui était sur place, raconte : "Apparemment, des petits ont tiré des fusées en l'air et un tir a été mal maîtrisé, ça a mis feu aux poubelles et c'est parti comme ça." Avec la police municipale présente sur place, une dizaine de jeunes du quartier monte alors dans les étages pour évacuer l'immeuble. "On a croisé deux personnes à mobilité réduite, explique Landry. On les a aidé à sortir en les rassurant. Les pompiers sont ensuite arrivés et ont éteint l'incendie."

Solidarité instinctive

Un bel exemple pour Landry de solidarité et de coopération entre les habitants d'un quartier et la police. "Ca a été instinctif, on s'est pas posé de question ! La présence de la police m'a rassuré. C'est un genre d'événement qui resserre les liens entre la police et la population."